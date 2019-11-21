Cumhuriyet’in ‘FETÖ Borsası’ yalanına dava açıldı, ceza talep edildi
Cumhuriyet Gazetesi’nde yayınlanan ‘FETÖ Borsası’ haberinin yalan olduğu gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca iddianame düzenlendi. İddianamede, gerçeğe aykırı haber yaptığı belirtilerek ‘Kamu görevlisine hakaret’ suçundan ceza talep edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, Cumhuriyet'in hem gazetesinde hem de internet sitesinde 17 Mart 2019 - 22 Mart 2019 tarihlerinde 2 kez haber yayınlandığı, bu haberlerin İstanbul Cumhuriyet Savcısı Lütfi K. ile mağdur İsmet B.'nin kişilik haklarını ihlal edecek nitelikte olduğu ifade edildi.
Haberlerde iki savcının rüşvet karşılığında işlem yapan kamu görevlileri olarak lanse edildiği, 'kamu görevlisine hakaret' suçunu oluşturacak unsurların oluştuğu belirtildi.
YALAN HABERLER
İddianamede, şüpheli muhabir Seyhan Avşar tarafından 17 Mart ve 22 Mart 2019 tarihlerinde yayınlanan iki haberin detaylarına yer verildi. Şüphelinin ilk haberinin 17 Mart'ta Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında manşetten yayınlanan "Tamince'nin de aralarında olduğu kritik dosyalara bakan 2 savcı rüşvet iddiasıyla açığa alındı. FETÖ Borsası mı?" şeklinde olduğu, ikinci haberinin ise 22 Mart günü yine manşetten yayınlanan "Savcılar ile şüpheliler arasındaki pazarlığı emlakçı, polis ve avukatların yaptığı'iddia edildi. FETÖ borsasındaki rüşvet çarkı' haberi olduğu belirtildi.
SAVCI İSİMLERİ AÇIKÇA YAZILDI
Savcılık, şüphelinin yaptığı haberde Cumhuriyet Savcıları Lütfi K. ve İsmet B.'nin isimlerini açıkça yayınlayarak yapılan işlemlerin içeriğini açıklayıp suçlu sayılmama karinesinden yararlanma hakkının ihlal edildiğini kaydetti. Cumhuriyet Savcılarının rüşvet karşılığında takipsizlik kararı veriyormuş gibi izlenim oluşturduğu, yine şikayetçi Lütfi K.'nın İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde birinci celse duruşmasına katılmadığı halde sanık Turan T. hakkında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmasını talep ettiği şeklinde gerçeğe aykırı haber yapıldığı ifade edildi.
"GERÇEĞE AYKIRI HABER"
İddianamede, şikayetçinin yer değiştirme cezası almadığı halde yer değiştirme cezası aldığı şeklinde gerçeğe aykırı habere devam edildiği kaydetti. Şüpheli Cumhuriyet Gazetesi Muhabiri hakkında 'Kamu görevlisine hakaret' suçundan ceza talep edildi. Dava, ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Yeni taşındığı evdeki gizli kadın tüyleri ürpertti
- Korkunç olay! 3 can gitti
- "Ölüü" yazan duvarın dibinde cesedi bulundu
- Palu ailesi hakkında son dakika gelişmesi!
- Metrobüsteki eziyet vatandaşın kamerasına yansıdı
- Dizi oyuncularından gazetecilere çirkin saldırı
- İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu
- Rabia Naz'ın babası hakkında flaş karar
- Suç örgütü elebaşının "motivasyon mektupları" ortaya çıktı!
- 14 yaşındaki çocuğun karnından 1,5 kilogram ur çıktı
- Son dakika: Başkan Erdoğan’dan 3. Türkiye Tarım Orman Şurası'nda önemli açıklamalar
- Son dakika: Bakan Cahit Turhan açıkladı! Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya Tüneli'ne uluslararası ödül
- Adnan Oktar'ın cezaevindeki üyelerine gönderdiği "motivasyon mektupları" ortaya çıktı!
- Son dakika: Rabia Naz Vatan'ın babası hakkında flaş karar
- Mike Pence'ten İran'ın 'içişlerine müdahale' niteliğinde açıklama! Savaş gemisi hareket etti...
- Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Eylem hazırlığındaki 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
- Son dakika: Biri gri kategoride aranan 4 PKK’lı güvenlik güçlerine teslim oldu
- Son dakika: Vatandaş hamsiye doyacak! Hamsi yoğunluğu ne zamana kadar sürecek?
- Son dakika: AYM'den emsal karar! "Gazeteciden savcı gibi hareket etmesi beklenemez"
- Son dakika: Başkan Erdoğan bugün açıklayacak! "Gelecek 25 yıla ışık tutulacak"
- Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: FETÖ'ye büyük bir operasyon yapılacak!
- 22 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM’de yepyeni fırsat ürünleri satışa çıkıyor!