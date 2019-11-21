21 Kasım 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları! Süper Loto 13 milyon TL’yi aştı!

21 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından araştırılıyor. Süper Loto sonuçları için yoğun araştırma sürüyor. 4 haftadır devreden ve 13 milyon TL’yi aşan Süper Loto’da heyecan dorukta. Her Perşembe akşamı çekilişi yapılan şans oyununa ilgi bu hafta da yoğun oldu. Süper Loto sonuçları için sorgulama yapan vatandaşlar kazandıran numaraları öğrenmek istiyor. Haberimizden 21 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçlarını öğrenebilirsiniz. İşte, 21 Kasım Perşembe Süper Loto çekiliş sonuçları!

Süper Loto sonuçları 21 Kasım Perşembe akşamı yapılacak çekiliş için sorgulanıyor. 21 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları için meraklı bekleyiş sürüyor. Her hafta sık sık devir yapan Süper Loto oyununda tam 4 haftadır devir yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta yapılan son çekilişte; 10.443.389,92 TL değerindeki ikramiye bu haftaya devretmişti. Bu haftaki ikramiyenin 13 milyon TL'yi aştığı belirtiliyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından noter huzurunda yapılacak Süper Loto sonuçlarını sayfamızdan öğrenebilirsiniz.

21 KASIM SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Haftanın Süper Loto sonuçları henüz açıklanmadı. Süper Loto sonuçları saat 21:30 itibariyle duyurulacak.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü (MPİ) tarafından her hafta Perşembe akşamları çekilişi yapılan Süper Loto'da 6 numarayı bilen talihli veya talihliler büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. Çekilişte aynı zamanda 5 bilen, 4 bilen ve 3 bilen vatandaşlara da ikramiye verilmektedir.

Her hafta düzenli olarak Perşembe akşamları saat 21:15'te başlayan Süper Loto çekilişi, en geç 21:45 civarında son bulmaktadır ve sonuçlar açıklanmaktadır.

Süper Loto çekilişi saat 21:15'te başlamakta ve eş zamanlı olarak Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesinde canlı yayın yapılmaktadır. Çekilişi canlı izleyerek heyecanı yaşamak isteyen vatandaşlar, saat 21:15'ten itibaren Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesine giriş yapabilir ve çekilişi izleyebilir.

Süper Loto sonuçları, ilk ve resmi olarak Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılır ve vatandaşlar sonuçları resmi olarak görüntüleyebilir. Sonuçların açıklandığı sayfada kazanan numaralar, (varsa) büyük ikramiye kazanan il/ilçe, ikramiye bilgileri ve çekilişin videosu yer almaktadır.