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21.11.2019

Karaman'da vahşet! Arkadaşını ekmek bıçağıyla doğradı |Video

Karaman'da vahşet! Otomobilde alkol aldığı arkadaşıyla tartışan Mustafa Niyazi M. isimli cani, bilinmeyen bir nedenle arkadaşının boğazını ekmek bıçağıyla doğradı. Ardından araçla sokak sokak gezen zanlı, iş yerine girerken yakalanıp gözaltına alındı.

Karaman'da, Mustafa Niyazi M., otomobilde alkol alırken tartıştığı arkadaşı Hasan Topuzoğlu'nu boğazını keserek öldürdü. Mustafa Niyazi M. ve otomobilin sürücüsü Sefa A. (23) polis ekiplerince gözaltına alındı.

EKMEK BIÇAĞIYLA DOĞRADI

Olay, saat 22.00 sıralarında Cedit Mahallesi cumartesi pazarı mevkiinde meydana geldi. Sefa A. otomobilinde arkadaşı Hasan Topuzoğlu ve Mustafa Niyazi M. ile alkol aldı. İddiaya göre Sefa A. ve Mustafa Niyazi M. ile Hasan Topuzoğlu arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Niyazi M. yanındaki ekmek bıçağıyla Topuzoğlu'nun boğazını kesti.

BEKÇİLERE KAN DONDURAN OLAYI ANLATTI

Olayın ardından Mustafa Niyazi M., Sefa A.'ya aracı sürmesini söyledi. Sefa A., Molla Fenari Caddesi'nde devriye atan bekçileri görünce aracı durdurup, bekçilere olayı anlattı. Mustafa Niyazi M. ise bu sırada direksiyona geçip, otomobille kaçtı. Haber verilmesi üzerine gelen polis ekipleri Sefa A.'yı gözaltına alıp, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis, kısa süre sonra Mustafa Niyazi M.'yi iş yerine girerken yakalayıp gözaltına aldı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin kontrolünde Topuzoğlu'nun öldüğünü tespit etti. Hasan Topuzoğlu'nun cesedi olay yeri incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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