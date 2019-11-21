Bayburt'ta evde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 21.11.2019 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019
Bayburt merkeze 17 kilometre mesafedeki Maden köyünde 2 katlı evde çıkan yangında 2’si çocuk 1'i engelli vatandaş olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti.
Bayburt'un Maden köyünde 2 katlı bir evde çıkan yangınla ilgili olarak Bayburt Valiliğinden açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İlimiz merkeze bağlı Maden Köyünde bugün saat 10.30 sularında çıkan yangında köyde çobanlık yaptığı tespit edilen Rıdvan Beyaz'a ait evde çıkan yangında ilk belirlemelere göre anne Halime Beyaz yaralanmış Rıdvan Beyaz'ın kız kardeşi Hatice Beyaz ile çocukları Bekir (5) ve Ecrin Beyaz (8) hayatını kaybetmiştir.
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