Son dakika: Meteoroloji ve AFAD'dan kritik uyarı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD'dan kritik uyarı geldi. Gece saatlerinden itibaren Kıyı Ege'de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanakların, İzmir'in ve Muğla'nın batı, Aydın'ın ise kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, gece saatlerinden itibaren İzmir'in batısı (Çeşme, Karaburun, Urla, Menderes, Seferihisar, Torbalı, Selçuk), Aydın'ın kıyısı (Söke, Kuşadası, Didim) ve Muğla'nın batısında (Datça, Bodrum, Milas ve Marmaris) kuvvetli (21-50 kg/metrekare) gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.
Ege'de görülecek yağışların, Çanakkale'nin batı ilçelerinde de (Gökçeada, Bozcaada, Ezine ve Ayvacık) kuvvetli (30-60 kg/metrekare) olması beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
AFAD DA UYARDI
Konuyla ilgili, AFAD da Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:
İzmir'in batı, Aydın'ın kıyı ve Muğla'nın batı kesimlerinde kuvvetli sağanak yağışlar beklenmektedir
Ani sel, su baskını ve yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun.
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