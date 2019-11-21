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Son dakika: Meteoroloji ve AFAD'dan kritik uyarı!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.11.2019 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019
METEOROLOJİ VE AFAD'DAN KRİTİK UYARI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve 'dan kritik uyarı geldi. Gece saatlerinden itibaren Kıyı Ege'de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanakların, 'in ve 'nın batı, Aydın'ın ise kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, gece saatlerinden itibaren 'in batısı (Çeşme, Karaburun, Urla, Menderes, Seferihisar, Torbalı, Selçuk), Aydın'ın kıyısı (Söke, Kuşadası, Didim) ve 'nın batısında (Datça, , Milas ve ) kuvvetli (21-50 kg/metrekare) gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.

Ege'de görülecek yağışların, 'nin batı ilçelerinde de (Gökçeada, Bozcaada, Ezine ve ) kuvvetli (30-60 kg/metrekare) olması beklendiğinden, ani , su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AFAD DA UYARDI

Konuyla ilgili, da Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

İzmir'in batı, Aydın'ın kıyı ve Muğla'nın batı kesimlerinde kuvvetli sağanak yağışlar beklenmektedir

Ani sel, su baskını ve yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun.

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