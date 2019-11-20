Son depremler... Van Başkale'de korkutan deprem!
Son dakika haberine göre Van'ın Başkale ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başkale ilçesinde meydana gelen deprem yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Van'ın Başkale ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başkale ilçesinde meydana gelen deprem yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2019.11.20 01:29:42 38.4068 44.4510 5.0 -.- 3.2 3.3 KASKOL-BASKALE (VAN) İlksel
2019.11.20 00:02:01 38.0105 27.0162 5.3 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.11.19 22:29:22 39.6682 43.8393 5.0 -.- 1.9 -.- DALBAHCE-DOGUBAYAZIT (AGRI) İlksel
2019.11.19 22:16:31 39.8815 39.7575 3.2 -.- 3.0 -.- ESENDORUK-CAYIRLI (ERZINCAN) İlksel
2019.11.19 22:01:10 36.2203 29.5287 32.6 -.- 2.4 -.- GOKCEOREN-KAS (ANTALYA) İlksel
2019.11.19 21:46:06 40.6992 28.5883 7.2 -.- 2.5 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.11.19 21:35:24 39.9105 39.8732 11.9 -.- 2.4 -.- BOYBEYI-CAYIRLI
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