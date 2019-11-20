Bakırköy Doktor Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çıkan yangın korkuttu
Bakırköy Doktor Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çıkan yangın korkuya neden oldu. Çocuk Poliklinikliğinde çıktığı öğrenilen yangın büyümeden kontrol altına alındı. Klinikte olan hastalar ise tahliye edildi.
Yangın saat 03:30 sıralarında Kadın Doğum Servisi'nde çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle, serviste bulunan yazıcıdan dumanlar yükselmeye başladı. Yangın alarmının devreye geçmesinin ardından hastaneye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
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HASTALAR DIŞARI ÇIKARILDI
Çıkan yangın nedeniyle hastalar arasında kısa süreli panik yaşandı. Bina içinin dumanla dolması nedeniyle, hastalar dışarı çıkarıldı. İtfaiye ekiplerince bina içindeki dumanın tahliye edilmesiyle birlikte hastalar tekrar içeri alındı. Kadın doğum servisinde bulunan yazıcıdan çıktığı iddia edilen yangının kesin çıkış nedeni ise itfaiye ekiplerinin yapacağı incelemenin ardından belirlenecek.
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