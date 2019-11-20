80 yaşındaki kadın tartıştığı eşini bıçakladı

Adana'da 80 yaşındaki Rahime Bolat, şiddet uyguladığını ileri sürdüğü kendisinden 17 küçük dini nikahlı kocasını odunla dövüp bıçakla yaraladı. Eşinden sürekli şiddet gördüğünü belirten Bolat, "Yine beni dövecek diye korktum. Her zaman ben mi dayak yiyeceğim diye elime sopa alıp ona bir süre vurdum." dedi.

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Namık Kemal Mahallesinde 16 Kasım Cumartesi akşamı meydana geldi. İddiaya göre, 80 yaşındaki Rahime Bolat dini nikahla evlendiği 63 yaşındaki Celal Soykuzugüdenli ile kendisine kötü davrandığı için tartışmaya başladı.

Rahime Bolat tartışma alevlenince kapıyı hızla çarparak dışarı çıktı. Bunun üzerine Soykuzugüdenli oturduğu yerden kalkıp eşinin üzerine yürüyerek "Kapıyı neden çarpıyorsun" diye bağırdı. Rahime Bolat ise eline aldığı odun ile eşine vurmaya başladı. Sinir krizi geçiren Bolat, kocası yere düşünce vurmaya devam etti. Daha sonrada mutfaktan aldığı bıçakla kollarından yaraladı.

Sesler üzerine eve gelen komşuları hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kanlar içinde kalan Soykuzugüdenli'yi Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Yaşlı kadını ise polis gözaltına alıp Denizli Polis Merkezine götürdü. Yaşlı kadın geceyi polis merkezi nezarethanesinde geçirdi. 17 Kasım günü tedavi olan ve hayati tehlikesi bulunmayan Soykuzugüdenli hastaneden çıkar çıkmaz eşinin bulunduğu polis merkezine giderek şikayetçi olmadığını söyledi. Bunun üzerine Bolat savcılığın kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Daha sonra karı koca akşam dehşeti yaşadıkları eve geldi.

"BENİ SÜREKLİ DÖVÜYOR"

Rahime Bolat, eşinden sürekli şiddet gördüğünü belirterek, "Akşamda yine önceki yıllarda uyguladığı şiddet yüzünden tartışma çıktı. Yine bana şiddet uygulayacaktı. Ben de kapıyı çarpıp dışarı çıktım. Yanıma gelip kapıyı hızlı çarptığım için benimle tartışmaya devam etti. Ben de yine beni dövecek diye korktum. Her zaman ben mi dayak yiyeceğim diye elime sopa alıp ona bir süre vurdum. Ben bu adam yüzünden kanser oldum. Kafamda hala onun darp izleri var" dedi.

"ARTIK DÖVMÜYORUM"

Celal Soykuzugünedli ise "Akşam kapıyı çarptığı için tartıştık bunun üzerine beni önce odunla dövüp sonrada bıçakladı. Ben önce şiddet uyguluyordum ama şimdi şiddet uygulamıyorum. Hep erkekler kadınları bıçaklardı ama bizim kavgada tam tersi oldu. Ben hastaneden çıkar çıkmaz polis merkezine gittim. Baktım orada duruyor şikayetimden vazgeçtim. Bu nedenle onu bıraktılar. Bir daha böyle şeyler olmasın" diye konuştu.

Soykuzugüdenli yaşanan olaylar nedeniyle eşinden özür dileyerek barışmak istedi. Bolat, önce biraz buna karşılık vermese de kendisi de eşini dövüp bıçakladığı için özür dileyerek barıştı.