Muhteşem Cuma ne zaman? Efsane Cuma indirimleri neler? Black Friday ne zaman başlıyor?

Black Friday 2019 ne zaman? Black Friday'de hangi mağazalarda indirim olacak? soruları alışveriş tutkunları tarafından merakla araştırılıyor. Black Friday (Efsane Cuma) için Türkiye'de de pekçok kampanya düzenleniyor. Türkiye'de firmalar çocuğunlukla, Black Friday yerine Efsane Cuma, Süper Cuma, Şahane Cuma gibi isimlerle tüm dünyada yaşanan bu alışveriş çılgınlığına dahil oluyor. Birçok marka, alışveriş sitesi yüzde 80' varan indirimler yapıyor. İşte Black Friday'a dair detaylar...

Alışveriş çılgınlığı olarak bilinen "Efsane Cuma, Black Friday" için çok az bir zaman kaldı. e-Mağazalarda neredeyse yüzde 80'e varan indirimler yapılmaktadır. Vatandaşlar indirim çılgınlığının tarihini merak ediyorlar. Efsane cuma ne zaman 2019? Black friday ne zaman başlayacak? Hangi mağaza indirim yapıyor? İşte ayrıntılar...

BLACK FRİDAY 2019 NE ZAMAN?

Türkiye'de Black Friday ve Efsane Cuma olarak bilinen bu indirim çılgınlığı 29 Kasım 2019 tarihinde başlayacak.

Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma gününe denir. Gün 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir. Mağazalar çok erken saatte açılır ve geç kapanırlar, ve beklenmedik derecede indirimli satış yaparlar. Black Friday bir resmi tatil sayılmaz.

BLACK FRİDAY NEDİR, İSMİ NERDEN GELİYOR?

Bu alışveriş gününe tarihte ilk defa 1961 yılında gazetelerde Black Friday olarak bahsedilmiştir. O günde, Philadelphia'da, alışverişten dolayı oluşan yoğun trafik ve zorluklar nedeniyle bu isim verilmiştir. Son yıllarda, bu gün, hem insanlar hem de mağazalar için olumlu şekilde karşılanmaktadır. Walmart gibi ünlü mağazalar her yıl, kapılarını müşterilerine daha erken açmaktadırlar, ve işçilerin mesaisi daha yoğun geçmektedir.

BLACK FRİDAY'DE HANGİ MAĞAZALAR İNDİRİMDE OLACAK?

Bazı mağazalarda Black Friday erken başlayacaktır. Şu ana kadar açıklanan siteler şu şekilde...

HEPSİBURADA İNDİRİM

Hepsiburada indirim gününü 21 Kasım saat 21.00 olarak duyurdu.

TRENDYOL İNDİRİM

Trendyol Efsana Günler 25-29 Kasım 2019 adı altında duyuru yayınladı.