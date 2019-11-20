Küçükçekmece'de minibüsten düşen genç kız yaralandı
Küçükçekmece'de kapısı açık şekilde ilerleyen yolcu dolu minibüsten düşen genç kız başından yaralandı. Gözaltına alınan minibüs şoförü Mustafa K. ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest kaldı.
Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olay geçtiğimiz perşembe günü sabah saatlerinde Kanarya Mahallesi'nde meydana geldi. Ayakta yolcuların da bulunduğu yolcu minibüsü kapısı açık şekilde ilerliyordu. Bu sırada ayakta yolculuk yapan lise öğrencisi genç kız sola dönüş yapan minibüsün açık kapısından yola düştü. Genç kızın minibüsten yola düştüğünü gören arkadaşları ve yolcular büyük panik yaşadı. İşlek yolda şans eseri genç kız diğer araçların altında kalmaktan kurtuldu.
MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ SERBEST BIRAKILDI
Minibüsten inen yolcular ile çevredekiler yerde yatan kızın yardımına koştu. Başından yaralanan genç kız için olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaralı kızı hastaneye kaldırdı. Genç kızın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan minibüs şoförü Mustafa K. ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest kaldı.
ÇEVRE SAKİNLERİ O ANLARI ANLATTI
Olayı o sırada yine aynı minibüste olan kızından dinlediğini söyleyen Ramazan İnan ,"Biz düştüğünü gördük. Sonra minibüs durdu" dedi.
İnan, kapı açık olunca tedirgin olduklarını belirterek, "Sıkıntılı bir durum bu. Minibüslerde yaygın. Bu tarz şikayetler çok oluyor. En azından yolcu alınınca kapı kapandıktan sonra minibüs hareket ederse daha sağlıklı olacağını düşünüyorum" diye konuştu.
Çevre sakinlerinden Ahmet Borya ise, "Kafasını yere çarpmıştı. Kan geldiğini gördüm. Açık olmaması lazım kapıların. Hiç kimse istemez açık halde yolculuk yapmak. Tutunuyorsun ama risk" şeklinde konuştu.
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