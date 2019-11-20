Adana’da korkunç kaza! Vince sıkıştılar
Giriş Tarihi: 20.11.2019
Adana’da meydana gelen kazada, üst geçidin demir ayaklarına çarpan vincin sürücüsü Hasan Eroğlu (40) ile yanındaki oğlu Hüseyin Eroğlu (15), yaralandı. Vinçte sıkışan baba oğul, CANKUR ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kaza, saat 12.30 sıralarında Turan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Hasan Eroğlu yönetimindeki 35 AN 641 plakalı vinç kamyonu, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yaya üst geçidin ayaklarına çarptı.
CANKUR EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDILAR
Kazada, araçta sıkışan sürücü Hasan Eroğlu ile yanındaki oğlu Hüseyin Eroğlu, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen CANKUR ekipleri, baba ve oğlunu uzun uğraşlar sonucu kurtardı.
Hasan Eroğlu ve oğlu Hüseyin Eroğlu, hazır bekleyen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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