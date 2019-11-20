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Adana’da korkunç kaza! Vince sıkıştılar

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.11.2019
KORKUNÇ KAZA! VİNCE SIKIŞTILAR

’da meydana gelen kazada, üst geçidin demir ayaklarına çarpan vincin sürücüsü (40) ile yanındaki oğlu (15), yaralandı. Vinçte sıkışan baba oğul, ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Turan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. yönetimindeki 35 AN 641 plakalı vinç kamyonu, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yaya üst geçidin ayaklarına çarptı.

CANKUR EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDILAR

Kazada, araçta sıkışan sürücü Hasan Eroğlu ile yanındaki oğlu , yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ekipleri, baba ve oğlunu uzun uğraşlar sonucu kurtardı.

Hasan Eroğlu ve oğlu Hüseyin Eroğlu, hazır bekleyen ambulansla hastaneye kaldırıldı.


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