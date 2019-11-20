Kuruluş Osman Alişar kimdir? Alişar Bey tarihteki yeri nedir?

Kuruluş Osman Alişar kimdir? Kuruluş Osman dizisinin başlamasıyla birlikte dizinin oyuncuları ve karakterleri de araştırılmaya başlandı. Alişar Bey tarihteki yeri nedir sorusuna yanıt aranıyor. Kütahya Bey’i olarak da bilinen Alişar Bey, Germiyanoğullarının Bey’i olarak karşımıza çıkıyor. İşte, Alişar Bey hakkında tüm merak edilenler…

Kuruluş Osman Alişar kimdir? Alişar Bey kimdir, tarihteki yeri nedir? ATV'nin yeni başlayan dizisi Kuruluş Osman tarihi karakterleriyle de dikkat çekiyor. Dizide yer alan tarihi kişiler daha önce yaşanmış olaylara göre kurgulanıyor. Peki, dizide yer alan karakterlerden birisi olan Alişar Bey kimdir? Oyuncu Saruhan Hünel'in canlandırdığı Alişar hakkında merak edilenler…

KURULUŞ OSMAN ALİŞAR KİMDİR?

Gazi Osman Şah Eskişehir'e gidince, Eskişehir hükümet merkezi oldu ve şehirde pazar kuruldu. Eskişehir'in, Kütahya eyaletine bağlı olduğunu iler .şüren Kütahya Bey'i Germiya-noğlu Alişar Bey, adamlarından birini Eskişehir'e gönderip, pazarda satılan mallardan vergi almak istedi. Gazi Osman Bey, gelen adamı kovdu ve pazar memurlarına ekmek parası diye her yükten ikişer akça alınmak üzere bac resmi koydu.

Bu meseleden dolayı Osman Şah ile, Germiyanoğlu arasında küçük bir çatışma oldu ve tabii kazanan yine Osman Bey...

Kütahya ve başka taraflardan gelen Türkmenler, Karacahisar'a yerleştiler. Bundan sonra Osman Gazi bazen Eskişehir'de, bazen Söğüt'te, bazen de Karacahisar'da oturur, memleketin gelişmesine, adaletin yayılmasına ve halkın haklarının korunmasına çalışırdı. Bu suretle şehirler şen, yollar emin ve halk rahatlık içinde idi.

SARUHAN HÜNEL KİMDİR?

Saruhan Hünel, 7 Ocak 1970 tarihinde İstanbul, Fatih'de dünyaya geldi. Tam adı Muharrem Saruhan Hünel olan başarılı oyuncunun Anne tarafı Bağdat'tan Türkiye'ye gelen Arap, baba tarafı ise Arnavut kökenli Selanik'lidir. Saruhan Hünel, Türk sanat müziği sanatçısı Aslı Hünel'in de abisidir. Meslek Lisesi'nde tekstil bölümü okuyan Hünel, Marmara Üniversitesi İşletme bölümünü kazandı ancak devam edemedi.

Saruhan Hünel, kariyerine mankenlik yaparak başladı. Oyunculuğa ilk adımını 20 yaşındaTRT için çekilen filmlerle atan Hünel, sonrasında şarkıcı Emrah ile birlikte 1992 yılında "Gündüzün Karanlığı", 1993 yılında "Yasak Sokaklar", 1998 yılında "Unutabilsem" dizilerinde oynadı.

Saruhan Hünel, vatani görevini tamamladıktan sonra Aynalı Tahir dizisi ile 6 bölüm için anlaştı. Ancak dizi fenomen haline geldi ve 5 yıl devam etti. 170 bölümde rol alan Hünel, Aynalı Tahir dizisi ile şöhrete kavuştu.

Saruhan Hünel, 2003 yılında senarist Sergin Akyaz ile evlendi Çift 2010 yılında boşandı. Hünel, 2012 yılında boşandığı eşi Sergin Akyaz'ın kaleme aldığı Araf Zamanı isimli dizide Selin Ortaçlı, Sermin Hürmeriç, Burak Sergen, Hakan Ural, Kürşat Başar, Ayşe Kökçü ile birlikte rol aldı.

Saruhan Hünel'in kardeşi Türk sanat müziği sanatçısı Aslı Hünel'in Savaş Fatin Yurtsever ile olan düğünene katılmamıştı. Kardeşler geçtiğimiz günlerde barışmıştı.