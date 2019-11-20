Erman Ilıcak kimdir, kaç yaşında, nereli? Erman Ilıcak hangi şirketin sahibi?
En fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesi Gelir İdaresi tarafından açıklandı. Erman Ilıcak listede 5. sırada yer aldı. Erman Ilıcak ismi vatandaşlar tarafından Google arama motorunda yoğun şekilde aranıyor. Peki, vergi rekortmenlerinden Erman Ilıcak kimdir, kaç yaşında, nereli? Erman Ilıcak hangi şirketin sahibi? İşte merak edilen soruların yanıtları...
Gelir İdaresi Başkanlığı, 2018 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı. Türkiye'nin 2018 gelir vergisi rekortmenlerinden ilk ikisi adının açıklanmasını istemedi, 3. sırada Rahmi Koç yer aldı. Rahmi Koç'u takip eden ve ilk 10'da yer alan isimler sırasıyla, Şarık Tara, Erman Ilıcak, Suna Kıraç olarak devam etti. Listede 5'inci sırada yer alan Erman Ilıcak ile ilgili bilgiler merakla aranıyor. Peki, Erman Ilıcak kimdir, kaç yaşında, nereli? Erman Ilıcak hangi şirketin sahibi? İşte detaylar...
ERMAN ILICAK KİMDİR?
Erman Ilıcak, 3 Ekim 1967 tarihinde Malatya, Darende'de Hacıdevriş Mahallesi'nde doğmuştur. Babası Avukat Bekir Ilıcak'dır. 1969 yılında Ankara'ya taşınan Ilıcak, ilkokul, Ortaokul ve lise eğitimini TED Ankara Koleji'nde 1985 yılında bitirdikten sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1990 yılında mezun oldu. Okul hayatında hep basketbol oynadı.
İngilizce ve Rusça bilen ve işayatına 24 yaşında atılan Erman Ilıcak, ENKA şirketinin Rusya operasyonlarında 1991 yılında mühendis olarak işe başladı. ENKA bünyesinde önce Rusya, sonra da Libya'da çalıştı.
Viyana Ekonomi Üniversitesi ve Minnesota Üniversitesi'nin düzenlediği MBA programından 2002 yılında diploma aldı. Daha sonra da Paris' de bulunan International School of Management'ın düzenlediği işletme doktorası programını 2011 yılında bitirdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Meteoroloji'den uyarı! İstanbul...
- Korkutan patlama! Şüpheli minibüsün altında yakalandı
- Bakırköy Doktor Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çıkan yangın korkuttu
- 1969 model Ford Mustang'i öyle bir hale getirdi ki
- Vahşet! Kocası kafasından vurdu
- Komodo ejderi hakkında tüm bildiklerinizi unutun!
- Mucizevi etkileri var! İşte kilo verdiren o besinler
- Vicdansızlar! Bırakıp kaçtılar
- Kadıköy'de korkutan patlama
- Ayşenur'u intihara sürükleyen isim yakalandı!
- İstanbul Valiliği duyurdu! İstanbul'da suç oranlarında düşüş...
- Erken emeklilikle Türkiye ağır fatura ödedi!
- Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Bu proje ile dünyada bir ilki başardık
- Son dakika: KKTC bayrağı yakan Rumların kimlikleri tespit edildi
- Almanya eski Cumhurbaşkanı Von Weizsaecker'in oğlu öldürüldü
- Bitlis'te PKK operasyonu! Gizlenmiş silah ve mühimmat ele geçirildi
- Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-3 Harekatı'nda 10 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
- Ekrem İmamoğlu'nun "Yenikapı şovu" bitti! İhale tekrardan açıldı...
- Kemal Kılıçdaroğlu 'EYT' konusunda vatandaşın aklı ile resmen dalga geçti!
- SON DAKİKA: FETÖ'nün finans kaynaklarına darbe
- Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazılan mektuba siyanür incelemesi! Ekipler harekete geçti...
- WhatsApp'tan skandal! Filistinli gazetecilerin hesaplarını engelledi