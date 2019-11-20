En fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesi Gelir İdaresi tarafından açıklandı. Erman Ilıcak listede 5. sırada yer aldı. Erman Ilıcak ismi vatandaşlar tarafından Google arama motorunda yoğun şekilde aranıyor. Peki, vergi rekortmenlerinden Erman Ilıcak kimdir, kaç yaşında, nereli? Erman Ilıcak hangi şirketin sahibi? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2018 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı. Türkiye'nin 2018 gelir vergisi rekortmenlerinden ilk ikisi adının açıklanmasını istemedi, 3. sırada Rahmi Koç yer aldı. Rahmi Koç'u takip eden ve ilk 10'da yer alan isimler sırasıyla, Şarık Tara, Erman Ilıcak, Suna Kıraç olarak devam etti. Listede 5'inci sırada yer alan Erman Ilıcak ile ilgili bilgiler merakla aranıyor. Peki, Erman Ilıcak kimdir, kaç yaşında, nereli? Erman Ilıcak hangi şirketin sahibi? İşte detaylar...

ERMAN ILICAK KİMDİR?

Erman Ilıcak, 3 Ekim 1967 tarihinde Malatya, Darende'de Hacıdevriş Mahallesi'nde doğmuştur. Babası Avukat Bekir Ilıcak'dır. 1969 yılında Ankara'ya taşınan Ilıcak, ilkokul, Ortaokul ve lise eğitimini TED Ankara Koleji'nde 1985 yılında bitirdikten sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1990 yılında mezun oldu. Okul hayatında hep basketbol oynadı.

İngilizce ve Rusça bilen ve işayatına 24 yaşında atılan Erman Ilıcak, ENKA şirketinin Rusya operasyonlarında 1991 yılında mühendis olarak işe başladı. ENKA bünyesinde önce Rusya, sonra da Libya'da çalıştı.

Viyana Ekonomi Üniversitesi ve Minnesota Üniversitesi'nin düzenlediği MBA programından 2002 yılında diploma aldı. Daha sonra da Paris' de bulunan International School of Management'ın düzenlediği işletme doktorası programını 2011 yılında bitirdi.