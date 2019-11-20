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İstanbul'da yayaya çarpıp ölümüne neden olan cip sürücüsü kaçtı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.11.2019 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019
VİCDANSIZLAR! BIRAKIP KAÇTILAR

Fatih'te bir cip, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yaya yaklaşık 50 metre ileri fırladı. sonrası cip sürücüsü ve beraberinde bulunan kişi yada kişiler aracı bırakarak olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken bazı vatandaşlar ise çalışmaları gibi seyretti. Polis kaza sonrası kaçan sürücüyü arıyor.

Fatih'te gece saat 01:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 49 AAE 135 plakalı cip, Aksaray istikametinde giderken o sırada yolun karşısına geçmeye çalışan ve ismi öğrenilemeyen erkek bir yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yaya yaklaşık 50 metre ileriye fırladı. Cip sürücüsü ve beraberindeki kişi yada kişiler ile birlikte olay yerinden yaya olarak kaçtı.

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