Ayşenur'un intiharına neden olan amcasının oğlu yakalandı
Giriş Tarihi: 20.11.2019 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019
Antalya'nın Alanya ilçesinde Ayşenur Güven’in (22) bir mektup bırakıp intihar etmesinin ardından 14 yıl hapis cezasına çarptırılan ve firari olarak aranan amcasının oğlu Selahattin S. jandarmanın sıkı takibi sonucu gizlediği evde yakalandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Ayşenur Güven, küçük yaşlardan itibaren amcasının oğlu sanık Selahattin Sezer (30), tarafından cinsel istismar eylemlerine maruz bırakıldı ve bu durum Ayşenur'un evlenerek bir çocuk sahibi olmasından sonra da devam etti. Ayşenur, Selahattin S.'nin cinsel saldırı eylemlerine daha fazla dayanamayınca içinde bulunduğu zor durumu hem eşi hem de ailesi ile paylaştı. Olayın ortaya çıkmasından 3 gün sonra 'Ben bir şeytanın eline düştüm' yazılı mektup bırakıp kendisini asarak yaşamına son verdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- 80 yaşındaki kadın tartıştığı eşini bıçakladı
- Otobüs şoförü araca tutunan panteli çocuğu darp etti
- Vahşet! Kocası kafasından vurdu
- Gaziantep'te helikopter destekli uyuşturucu operasyonu!
- Esra Erol'da canlı yayınında ikinci yüzleşme!
- Anne kedi yavrusunun kurtarılmasını böyle izledi
- O ilimizde korkutan deprem!
- Dikkat! Bunu yaparsanız kovulabilirsiniz
- Erzincan'da korkutan deprem!
- Bakırköy Doktor Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çıkan yangın korkuttu
Daha Fazla Gör
- Kemal Kılıçdaroğlu 'EYT' konusunda vatandaşın aklı ile resmen dalga geçti!
- SON DAKİKA: FETÖ'nün finans kaynaklarına darbe
- Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazılan mektuba siyanür incelemesi! Ekipler harekete geçti...
- WhatsApp'tan skandal! Filistinli gazetecilerin hesaplarını engelledi
- 81 ilde 'Duman 8' operasyonu: 109 gözaltı
- Son dakika: Muharrem Karayol hakkında FETÖ'den hapis cezası
- Tunç Soyer'in KKTC skandalı sonrası bir skandal da Atila Sertel'den! "Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunu..."
- Son dakika: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan flaş personel alımı açıklaması
- Son dakika: HDP'li Mahmut Toğrul'un istinaf başvurusu reddedildi!
- Son dakika: Isparta'da bıçaklanan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Güleda Cankel öldü!
- Eğer TBMM'de kabul edilirse Emniyet'te büyük değişiklikler olacak!
- İçişleri Bakanlığı duyurdu! Şırnak'ta MİT ve TSK'dan PKK'ya kritik operasyon