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Ayşenur'un intiharına neden olan amcasının oğlu yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.11.2019 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019
AYŞENUR'U İNTİHARA SÜRÜKLEYEN İSİM YAKALANDI!

'nın Alanya ilçesinde ’in (22) bir mektup bırakıp etmesinin ardından 14 yıl hapis cezasına çarptırılan ve firari olarak aranan amcasının oğlu Selahattin S. jandarmanın sıkı takibi sonucu gizlediği evde yakalandı.

'nın Alanya ilçesinde yaşayan , küçük yaşlardan itibaren amcasının oğlu sanık Selahattin Sezer (30), tarafından cinsel istismar eylemlerine maruz bırakıldı ve bu durum Ayşenur'un evlenerek bir çocuk sahibi olmasından sonra da devam etti. Ayşenur, Selahattin S.'nin cinsel saldırı eylemlerine daha fazla dayanamayınca içinde bulunduğu zor durumu hem eşi hem de ailesi ile paylaştı. Olayın ortaya çıkmasından 3 gün sonra 'Ben bir şeytanın eline düştüm' yazılı mektup bırakıp kendisini asarak yaşamına son verdi.

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