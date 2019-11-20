İstanbul'un göbeğinde tecavüz girişimi dehşeti
Giriş Tarihi: 20.11.2019 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019
Şişli'de bulunan Feriköy Mezarlığı'ndan kadın çığlıkları duyan akaryakıt istasyonu çalışanları, yolun kenarında bulunan tabelaların altında çırılçıplak bir kadınla karşılaştı. Kendisine tecavüz edilmek istendiğini söyleyen kadın, polis ekipleri tarafından ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.
Olay saat 05.00 sıralarında Feriköy Mezarlığı'nda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, mezarlığın yanında bulunan akaryakıt istasyonu çalışanları, mezarlıktan kadın çığlıkları geldiğini fark etti. Sesin geldiği yöne doğru hareket eden çalışanlar, yolun karşısında bulunan tabelaların altında çırılçıplak bir kadın olduğunu fark etti.
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Gelinen nokta:
"Bana dokunmayan yılan ..." derse toplum... Yanıbaşındaki mezardan ibret almayan ?cevapla 20.11.2019 13:22
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