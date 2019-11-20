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İstanbul'un göbeğinde tecavüz girişimi dehşeti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.11.2019 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019
İSTANBUL'UN GÖBEĞİNDE TECAVÜZ GİRİŞİMİ DEHŞETİ

Şişli'de bulunan 'ndan kadın çığlıkları duyan çalışanları, yolun kenarında bulunan tabelaların altında çırılçıplak bir kadınla karşılaştı. Kendisine tecavüz edilmek istendiğini söyleyen kadın, polis ekipleri tarafından ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

Olay saat 05.00 sıralarında 'nda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, mezarlığın yanında bulunan çalışanları, mezarlıktan kadın çığlıkları geldiğini fark etti. Sesin geldiği yöne doğru hareket eden çalışanlar, yolun karşısında bulunan tabelaların altında çırılçıplak bir kadın olduğunu fark etti.

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"Bana dokunmayan yılan ..." derse toplum... Yanıbaşındaki mezardan ibret almayan ?

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cevapla 20.11.2019 13:22
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