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Akhisar'da vahşet! Genç kadını kocası kafasından vurdu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.11.2019 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019
VAHŞET! KOCASI KAFASINDAN VURDU

Akhisar’da evli ve ilk kocasından olma iki çocuk annesi 31 yaşındaki Nevin Nilitaş, 6 ay önce evlendiği ikincisi kocası 36 yaşındaki tarafından yaşadıkları evde kafasından vurularak öldürüldü.

Olay, akşam saat 22.00 sıralarında Reşatbey Mahallesi 190 sokak üzerinde bir müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz nedeni belli olmayan bir konu üzerinde tartışan çiftin kavgası büyüyünce , evinde bulunan ruhsatsız tek kırma tüfekle eşi Nevin Nilitaş'ı kafasında vurdu.

KANLAR İÇİNDE BULDULAR

Sesleri duyan komşular içeri girdiklerinde kadını hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine intikal eden Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri zanlısı Alpaslan Nilitaş'ı yakalayarak gözaltına aldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cinayete kurban giden Nevin Nilitaş'ın cenazesi incelenmek üzere İzmir Kurumuna gönderildiği olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

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