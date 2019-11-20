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Aydın'da denize düşen yavru kediyi AKUT kurtardı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.11.2019
ANNE KEDİ YAVRUSUNUN KURTARILMASINI BÖYLE İZLEDİ

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, denize düşen yavru kediyi Arama Kurtarma Derneği () ekibi kurtardı. Denize düşen yavrusunu kurtarılıncaya kadar bir an olsun ayrılmayan anne kedi, duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Kuşadası Limanı'nda bir yavru kedinin denize düştüğünü gören ve sesini duyan vatandaşlar, önce kendi çabalarıyla kediyi kurtarmak istedi. Dalgaların kediyi beton bloğun altına sürüklemesi üzerine durum Kuşadası Ekibine bildirildi. Bölgeye giden ekipler, botla denize açıldı. Dalgıç kıyafetleriyle denize giren iki AKUT üyesi kediyi kurtararak kıyıya çıkardı.

Soğuktan titreyen yavru kedi, havluyla kurutuldu. Kurtarma çalışmaları sırasında kıyıda bekleyen yavrunun annesi, çalışmalar boyunca bir an olsun bile bölgeden ayrılmadı. Anne kedinin endişeli bekleyişi AKUT ekibi ve çevredeki vatandaşların duygusal anlar yaşamasına neden oldu.

Aydın'da denize düşen yavru kediyi AKUT kurtardı AYDIN'DA DENİZE DÜŞEN YAVRU KEDİYİ AKUT KURTARDI

Kendilerine gelen ihbar üzerine denize düşen yavru kediyi kurtarmak için hazırlık yaptıklarını belirten AKUT üyesi Vahap Ağırtaş, "İki arkadaşımız betonun altındaki boşluğa düşen kediyi kurtarmak için denize girdi. Bir yavruyu kurtarmak için u��raşırken, yukarıdan annesinin 'Yavrum nerede' der gibi bakması bizi oldukça duygulandırdı" dedi.

Yavru kediyi kurtarmak için denize atlayan iki AKUT görevlisinden birisi olan Serdal Toprak ise, "Hızlı ve güzel bir operasyonla yavru kediyi kurtardığımız için çok mutluyum. Limanın altına girip ulaştığımda kedi çok yorgun ve bitkindi. 'Alın beni, kurtarın' der gibi bakıyordu bana. Bu yüzden hiç zorluk çıkartmadı. Kediyi kurtarırken annesi yukarıdan bize bakıyordu. Yavrusunu gördüğünde çok sevindi" diye konuştu.

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