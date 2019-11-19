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Türkiye-İran sınırında art arda 2 deprem! Hakkari ve Van'da da hissedildi...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.11.2019
TÜRKİYE-İRAN SINIRINDA ART ARDA DEPREMLER!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının () internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Türkiye-İran sınır bölgesinde 3 dakika arayla 3,9 ve 4,7 büyüklüğünde iki ayrı meydana geldi. Depremler ve 'da da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının () internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.11'de merkez üssü İran'ın Türkiye sınır bölgesinde 3,9 büyüklüğünde kaydedildi.

Söz konusu depremden 3 dakika sonra saat 03.14'te yine aynı bölgede 4,7 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti.

Yaklaşık 6 kilometre derinlikte gerçekleşen depremlerin merkez üssünün 'nin Yüksekova ilçesine 15 kilometre, 'ın Başkale ilçesine ise 18 kilometre mesafe olduğu belirlendi.

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