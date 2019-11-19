Türkiye-İran sınırında art arda 2 deprem! Hakkari ve Van'da da hissedildi...
Giriş Tarihi: 19.11.2019
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Türkiye-İran sınır bölgesinde 3 dakika arayla 3,9 ve 4,7 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldi. Depremler Hakkari ve Van'da da hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.11'de merkez üssü İran'ın Türkiye sınır bölgesinde 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Söz konusu depremden 3 dakika sonra saat 03.14'te yine aynı bölgede 4,7 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti.
Yaklaşık 6 kilometre derinlikte gerçekleşen depremlerin merkez üssünün Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 15 kilometre, Van'ın Başkale ilçesine ise 18 kilometre mesafe olduğu belirlendi.
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