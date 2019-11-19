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Son dakika: Vatan Caddesi'nde otomobil takla attı! Yaralılar var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.11.2019
SON DAKİKA: VATAN CADDESİ'NDE OTOMOBİL TAKLA ATTI! YARALILAR VAR

'nde kontrolden çıkan bir otomobil önce elektrik direğine çarptı ardından karşı şeride geçerek takla attı. Hurdaya dönen hurdaya dönen otomobilde 2’si ağır 3 kişi yaralandı.

Fatih 'nde iddiaya göre alkollü sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce refüjdeki direği devirdi ardından takla atarak karşı şeride geçti. Hurdaya dönen hurdaya dönen otomobilde 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

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saat 23.30 sularında Fatih Vatan Caddesi istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, istikametinde Aksaray istikametinde giden Ahmetcan P, idaresindeki 34 EU 7969 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün hakimiyetinden çıktı. Sürücüsünün alkollü olduğu ileri sürülen ve kontrolden çıkan otomobil önce refüjdeki elektrik direği ve ağaçları devirdi ardından karşı şeride geçti. Refüjdeki bariyer, elektrik direği ve ağaçları parçaladıktan sonra yaklaşık yüz metre sürüklenen otomobil, karşı şeride geçerek durabildi. Aracın karşı şeritten herhangi bir araca çarpmaması faciayı önlerken, araçta bulunan Samet Ş. yara almadan atlatırken, sürücü Ahmetcan P. ve Mertcan K. ağır, Mustafa G. ise yaralandı.

Kazanın haber verilmesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları çıkartıp sağlık ekiplerine teslim ederken, yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan sürücü Ahmetcan P'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Vatan Caddesi Bayrampaşa istikametine trafik yan yoldan sağlandı. Hurdaya dönen otomobilin çekici yardımıyla kaldırıldı. Etrafa saçılan ağaç, elektrik direği ve bariyer parçaları ise belediyenin temizlik görevlileri tarafından temizlendi.

Temizlik çalışmalarının ardından trafik normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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