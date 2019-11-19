Borsa zirve yaptı
Giriş Tarihi: 19.11.2019
Borsa İstanbul, haftaya güzel başladı. Dün 107 bin puanı aşan endeks, 20 ayın zirvesine çıktı. Endeks, yüzde 1.39 değer kazanarak 106 bin 846 puanla 20 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.Borsa İstanbul, haftaya güzel başladı. Dün 107 bin puanı aşan endeks, 20 ayın zirvesine çıktı. Endeks, yüzde 1.39 değer kazanarak 106 bin 846 puanla 20 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Endeks gün içinde 107 bin 222 puana kadar yükseldi. Dolar ve euroda ise ivme aşağı yönlü oldu. Yeni haftaya 5.75 lira seviyesinde başlayan dolar, 5.73 liranın altını gördü. Günü 5.7320 liradan tamamladı. Euro da 6.33 lira seviyesinden işlem gördü.
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