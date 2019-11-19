19 Kasım 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: İstanbul'da yangın faciası: Ölü ve yaralılar var!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.11.2019
İSTANBUL'DA YANGIN FACİASI: ÖLÜ VE YARALILAR VAR!

Son dakika haberine göre; 'da mobilya atölyesinde çıkan yangında, 2 kişi hayatını kaybederken dumandan etkilenen 4 kişi de hastanede tedavi altına alındı.

Topselvi Mahallesi Saraykapısı Sokak'taki 6 katlı binanın bodrum katındaki mobilya atölyesinde, henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü. Dumandan etkilenen ve polis ekiplerinin yardımıyla dışarı çıkarılan 6 kişi ise ambulanslara Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan 6 kişiden 2'si yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Nöbetçi cumhuriyet savcısının incelemelerini tamamladığı olay yerinde, polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN