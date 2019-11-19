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Afyon'da yolcu otobüsüyle TIR çarpıştı: 2 ölü, çok sayıda yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.11.2019 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019
FECİ KAZA! ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Gelen son dakika haberine göre; Afyonkarahisar-Konya karayolunda yolcu otobüsüyle TIR'ın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Afyonkarahisar- Konya karayolunun Çobanlar ilçesi kavşağında meydana geldi. Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen şehirlerarası yolcu otobüsüyle, karşı yönden gelen TIR kafa kafaya çarpıştı.

2 ÖLÜ 21 YARALI VAR

Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirirken, 21 kişi yaralandı. Kaza yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

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