Afyon'da yolcu otobüsüyle TIR çarpıştı: 2 ölü, çok sayıda yaralı
Giriş Tarihi: 19.11.2019 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019
Gelen son dakika haberine göre; Afyonkarahisar-Konya karayolunda yolcu otobüsüyle TIR'ın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Afyonkarahisar- Konya karayolunun Çobanlar ilçesi kavşağında meydana geldi. Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen şehirlerarası yolcu otobüsüyle, karşı yönden gelen TIR kafa kafaya çarpıştı.
2 ÖLÜ 21 YARALI VAR
Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirirken, 21 kişi yaralandı. Kaza yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.
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