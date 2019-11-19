İstanbul'da park halindeki araca EYP atıldı! Bütün mahalle ayağa kalktı
Giriş Tarihi: 19.11.2019 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019
İstanbul Gaziosmanpaşa'da gece saatlerinde henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce park halinde bulunan minibüse El Yapımı Patlayıcı (EYP) atıldı. EYP'nin patlaması sonucu sokakta büyük gürültü oluşurken, olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı.
Olay saat 01.30 sularında Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi 610 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce park halindeki 34 BOZ 527 plakalı minibüsün altına EYP atıldı.
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