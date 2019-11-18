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Yaşar Büyükanıt'ın eşi Filiz Büyükanıt vefat etti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.11.2019 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019
YAŞAR BÜYÜKANIT'IN ACI GÜNÜ

İstanbul'da bir süredir kanser tedavisi gören Genelkurmay Eski Başkanı Orgeneral 'ın eşi hayatını kaybetti.

İstanbul'da bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilen dün hayatını kaybetti.

Filiz Büyükanıt için yarın Selimiye Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlenecek. Büyükanıt'ın Karacaahmet Mezarlığı'na defnedileceği bildirildi.

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