Yaşar Büyükanıt'ın eşi Filiz Büyükanıt vefat etti
Giriş Tarihi: 18.11.2019 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019
İstanbul'da bir süredir kanser tedavisi gören Genelkurmay Eski Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın eşi Filiz Büyükanıt hayatını kaybetti.
İstanbul'da bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Filiz Büyükanıt dün hayatını kaybetti.
Filiz Büyükanıt için yarın Selimiye Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlenecek. Büyükanıt'ın Karacaahmet Mezarlığı'na defnedileceği bildirildi.
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