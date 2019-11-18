Nevşehir'de 7 kilometrelik amansız kovalamaca
Giriş Tarihi: 18.11.2019 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019
Nevşehir'de polis, yaptığı "dur" ihtarına uymayan aracı 7 kilometre boyunca kovaladı. Polisin havaya uyarı ateşi açması sonucu duran aracın şoförü alkollü çıktı. Araçta yapılan aramada ise pompalı tüfek ve bıçak bulundu.
Nevşehir'de polisin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü ve 3 arkadaşı uzun süren kovalama sonucunda yakalandı. Sürücünün alkollü olduğu belirlenen otomobilde yapılan aramada ise pompalı tüfek ve bıçak ele geçirildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Uzman çavuş ve eşi çocuklarının gözü önünde katledildi
- Pendik'te 3 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı
- Denizli Pamukkale'de faciadan dönüldü!
- Mahalleyi ayağa kaldıran iddia!
- Bursa'da trafik kazası: 10 yaralı
- Cezaevinden izinli çıktı! Dehşet saçtı
- Silahlı drone Songar göreve başlıyor
- Sabiha Gökçen'de seferler normale döndü
- Eski eş pompalı ile fırını bastı dehşet saçtı
- Bursa'da korkutan bir deprem daha!
Daha Fazla Gör
- Son dakika: Yıldız Kenter hayatını kaybetti
- Dışişleri Bakanlığından KKTC bayrağını yakan Rumlara sert tepki
- AK Parti'li Mehmet Muş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "EYT" açıklamasına sert eleştiri! "Pişkinliğin bu kadarına pes doğrusu"
- İran'da protestolar giderek alevleniyor! Başkan Erdoğan bu sözlerle dikkat çekmişti...
- Milli Savunma Bakanlığı: Terör örgütü Rasulayn'da okulu mevzi yaptı
- Almanya'dan Fetullahçı Terör Örgütü'ne skandal destek!
- Son dakika: Bakan Bekir Pakdemirli'den flaş açıklamalar: WhatsApp'tan fiyat belirleyenlere müsaade etmeyiz
- Son dakika: İstanbul Havalimanı anlaştı! İki uluslararası havalimanı ile...
- Bangladeş’te boru hattında patlama: 7 ölü, 22 yaralı
- Türkiye'den savunmada flaş "KERKES" adımı! İHA’lar GPS olmayan ortamda görev yapacak
- PKK'nın kalesine dönüşen Almanya'dan Selahattin Demirtaş'a cesaret ödülü!
- Başbakan Ersin Tatar’dan KKTC bayrağını yakan Rumlara sert tepki!