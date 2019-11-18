Nevşehir'de 7 kilometrelik amansız kovalamaca

Nevşehir'de polis, yaptığı "dur" ihtarına uymayan aracı 7 kilometre boyunca kovaladı. Polisin havaya uyarı ateşi açması sonucu duran aracın şoförü alkollü çıktı. Araçta yapılan aramada ise pompalı tüfek ve bıçak bulundu.

Nevşehir'de polisin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü ve 3 arkadaşı uzun süren kovalama sonucunda yakalandı. Sürücünün alkollü olduğu belirlenen otomobilde yapılan aramada ise pompalı tüfek ve bıçak ele geçirildi.