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Nevşehir'de 7 kilometrelik amansız kovalamaca

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.11.2019 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019
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'de polis, yaptığı "dur" ihtarına uymayan aracı 7 kilometre boyunca kovaladı. Polisin havaya uyarı ateşi açması sonucu duran aracın şoförü alkollü çıktı. Araçta yapılan aramada ise pompalı tüfek ve bıçak bulundu.

'de polisin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü ve 3 arkadaşı uzun süren kovalama sonucunda yakalandı. Sürücünün alkollü olduğu belirlenen otomobilde yapılan aramada ise pompalı tüfek ve bıçak ele geçirildi.

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