Balıkesir’de korkunç kaza: 4 kişi hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 18.11.2019 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019
Balıkesir’in Edremit ilçesine ateş düştü. Edremit’te bir cami imamı, Çorum’da geçirdiği trafik kazasında anne ve babası ile hayatını kaybetti. Eşi ise kaldırıldığı hastanede yaşama tutunamadı. Kazada, toplamda 4 kişi yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre kaza, dün sabah saatlerinde meydana geldi. Edremit'ten yola çıkan Fahri Erer'in kullandığı 10 FAD 60 plakalı otomobil, Çorum-Ankara karayolunun 7'nci kilometresindeki kavşakta, kırmızı ışıkta bekleyen Çelebi Çınar idaresindeki 19 ABD 044 plakalı mandalina yüklü TIR'a çarptı.
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