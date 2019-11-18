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Balıkesir’de korkunç kaza: 4 kişi hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.11.2019 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019
FELAKET! 4 CAN GİTTİ

’in Edremit ilçesine ateş düştü. Edremit’te bir cami imamı, ’da geçirdiği trafik kazasında anne ve babası ile hayatını kaybetti. Eşi ise kaldırıldığı hastanede yaşama tutunamadı. Kazada, toplamda 4 kişi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre , dün sabah saatlerinde meydana geldi. Edremit'ten yola çıkan 'in kullandığı 10 FAD 60 plakalı otomobil, -Ankara karayolunun 7'nci kilometresindeki kavşakta, kırmızı ışıkta bekleyen Çelebi Çınar idaresindeki 19 ABD 044 plakalı mandalina yüklü TIR'a çarptı.

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