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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler normale döndü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.11.2019 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019
SABİHA GÖKÇEN'DE SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

'da sabah saatlerinde yaşanan yoğun sis nedeniyle Havalimanı'nda bir süre seferler aksarken, Valilik tarafından yapılan açıklamada 06.39 itibarıyla seferlerin normale döndüğü bildirildi.

Valiliği, yoğun sis nedeniyle Uluslararası Havalimanı'nda, bir süredir yapılamayan seferlerin normale döndüğünü bildirdi.

"NORMALE DÖNDÜ"

Valiliğin, Twitter hesabından yapılan açıklamada, Havalimanı Nöbetçi Meydan Müdürlüğünden alınan bilgiye yer verilerek, "Saat 06.39'da yoğun sis nedeniyle Sabiha 'na yapılamayan seferler normale dönmüştür." denildi.

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