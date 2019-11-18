Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler normale döndü
Giriş Tarihi: 18.11.2019 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019
İstanbul'da sabah saatlerinde yaşanan yoğun sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir süre seferler aksarken, Valilik tarafından yapılan açıklamada 06.39 itibarıyla seferlerin normale döndüğü bildirildi.
İstanbul Valiliği, yoğun sis nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, bir süredir yapılamayan seferlerin normale döndüğünü bildirdi.
"NORMALE DÖNDÜ"
Valiliğin, Twitter hesabından yapılan açıklamada, Havalimanı Nöbetçi Meydan Müdürlüğünden alınan bilgiye yer verilerek, "Saat 06.39'da yoğun sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na yapılamayan seferler normale dönmüştür." denildi.
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