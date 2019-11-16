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İstanbul'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.11.2019 Güncelleme Tarihi: 16.11.2019
İSTANBUL'DA ORTALIK KAN GÖLÜNE DÖNDÜ!

Gelen son dakika haberine göre; Pendik'te akrabalar arasında çıkan ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kavganın neden çıktığı henüz belirlenemezken olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

İstanbuş, Pendik'te iddiaya göre bir markete gelen kişi silahla ateş açtı.Olay saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.E. henüz bilinmeyen nedenle aynı aileden 4 kişiye kurşun yağdırdı.

Silahlı saldırıda Orhan Yılmaz, Rabia Yılmaz ve Ahmet Yılmaz öldü, Ayhan Yılmaz ise yaralandı. Saldırgan olay sonrası gözaltına alındı.

Son dakika: İstanbul Pendik'te silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var |Video SON DAKİKA: İSTANBUL PENDİK'TE SİLAHLI ÇATIŞMA! ÖLÜ VE YARALILAR VAR |VİDEO

ATEŞ AÇTI

Alınan bilgiye göre, Güllübağlar Mahallesi Tandoğan Caddesi'nde bulunan bir markete gelen silahlı saldırgan, ateş açtı.

3 KİŞİ ÖLDÜ

Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Olayın ardından saldırgan gözaltına alındı. Kavganın neden çıktığı henüz belirlenemezken olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

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