İstanbul'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü
Gelen son dakika haberine göre; İstanbul Pendik'te akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kavganın neden çıktığı henüz belirlenemezken olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
İstanbuş, Pendik'te iddiaya göre bir markete gelen kişi silahla ateş açtı.Olay saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.E. henüz bilinmeyen nedenle aynı aileden 4 kişiye kurşun yağdırdı.
Silahlı saldırıda Orhan Yılmaz, Rabia Yılmaz ve Ahmet Yılmaz öldü, Ayhan Yılmaz ise yaralandı. Saldırgan olay sonrası gözaltına alındı.
ATEŞ AÇTI
Alınan bilgiye göre, Güllübağlar Mahallesi Tandoğan Caddesi'nde bulunan bir markete gelen silahlı saldırgan, ateş açtı.
3 KİŞİ ÖLDÜ
Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Olayın ardından saldırgan gözaltına alındı. Kavganın neden çıktığı henüz belirlenemezken olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
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