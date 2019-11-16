Çocuklarının önünde katledildi! Acı detay ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 16.11.2019
Konya'da dini nikahlı eşi Halidiye El Hamit'i (19) çocuklarının önünde önce hortumla döven, ardından da başına sopayla vurup öldüren Mahmud El Hüseyin (32), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Halidiye El Hamit'in yapılan otopsisinde yaklaşık 2 aylık hamile olduğu saptandı. Mahmud El Hüseyin, ifadesinde eşinin kendisini aldattığı için öldürdüğünü ileri sürdüğü belirtildi.
Olay, dün saat 01.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Tırılırmak Mahallesi Papatya Sokak'ta meydana geldi. Evde, Mahmud El Hüseyin ile ikinci eşi Halidiye El Hamit arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Hüseyin, çocuklarının gözü önünde eşini önce hortum, ardından sonra sopayla dövdü.
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