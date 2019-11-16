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Çocuklarının önünde katledildi! Acı detay ortaya çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.11.2019
ÇOCUKLARININ ÖNÜNDE KATLEDİLDİ! ACI DETAY ORTAYA ÇIKTI

'da dini nikahlı eşi 'i (19) çocuklarının önünde önce hortumla döven, ardından da başına sopayla vurup öldüren (32), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Halidiye El Hamit'in yapılan otopsisinde yaklaşık 2 aylık hamile olduğu saptandı. Mahmud El Hüseyin, ifadesinde eşinin kendisini aldattığı için öldürdüğünü ileri sürdüğü belirtildi.

Olay, dün saat 01.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Tırılırmak Mahallesi Papatya Sokak'ta meydana geldi. Evde, ile ikinci eşi arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Hüseyin, çocuklarının gözü önünde eşini önce hortum, ardından sonra sopayla dövdü.

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