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16.11.2019

Son dakika: İstanbul Pendik'te silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var |Video

Son dakika haberi... İstanbul Pendik'te akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kavganın neden çıktığı henüz belirlenemezken olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Pendik'te bir markette silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Güllübağlar Mahallesi Tandoğan Caddesi'nde bulunan bir markete gelen silahlı saldırgan, ateş açtı.

Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Olayın ardından saldırgan gözaltına alındı.

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