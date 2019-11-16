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16.11.2019
Son dakika: İstanbul Pendik'te silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var |Video
Son dakika haberi... İstanbul Pendik'te akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kavganın neden çıktığı henüz belirlenemezken olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Pendik'te bir markette silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Güllübağlar Mahallesi Tandoğan Caddesi'nde bulunan bir markete gelen silahlı saldırgan, ateş açtı.
Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Olayın ardından saldırgan gözaltına alındı.
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