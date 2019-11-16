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Gaziantep'te cami inşaatında çöken iskelenin altında kalan Korkut Küçükcan'a ulaşıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.11.2019
İNŞAAT İSKELESİ ALTINDA KALAN KİŞİYE ULAŞILDI!

'te cami inşaatında çöken iskelenin altında kalan ve 33 saattir aranan inşaat mühendisi 'a yaralı olarak ulaşıldı.

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