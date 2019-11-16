Gaziantep'te cami inşaatında çöken iskelenin altında kalan Korkut Küçükcan'a ulaşıldı
Giriş Tarihi: 16.11.2019
Gaziantep'te cami inşaatında çöken iskelenin altında kalan ve 33 saattir aranan inşaat mühendisi Korkut Küçükcan'a yaralı olarak ulaşıldı.Detaylar geliyor...
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