Irak'ta bombalı saldırı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta gösterilerin sürdüğü Tahrir Meydanı’nda bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölü ve yaralıların bulunduğu bildirildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet karşıtı gösterilerin merkezi Tahrir Meydanı'nda bombalı saldırı düzenlendiği bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Tahrir Meydan'ı yakınında park halinde bulunan araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Patlamada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Söz konusu patlamanın sesi başkentin birçok noktasından duyuldu.

Irak güvenlik kaynaklarından henüz ölü ve yaralı konusunda bir açıklama yapılmadı.