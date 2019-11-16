12 farklı hırsızlık suçundan aranan 'Pet şişe Refiye' yakalandı
Giriş Tarihi: 16.11.2019 Güncelleme Tarihi: 16.11.2019
Bursa'da kilitli kapıları pet şişe ile açarak hırsızlık yaptığı için 'Pet şişe Refiye' lakabıyla aranan 56 yaşındaki Refiye A., sokakta yürürken yakaladı.
İznik ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 ayrı hırsızlık suçundan aranan Refiye A.'yı Yeşilcami Mahallesi'nde sokakta yürürken yakaladı.
Kilitli kapıları, pet şişe yardımıyla açarak evlere girdiği için 'Pet şişe Refiye' olarak anılan A., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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