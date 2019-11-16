Bursa'da korkutan deprem!
Giriş Tarihi: 16.11.2019 Güncelleme Tarihi: 16.11.2019
Kandilli Rasathanesi'nin verdiği bilgilere göre Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yerin 5.3 KM derinliğinde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Detaylar geliyor...
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