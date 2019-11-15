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Yunan polisi tarafından darp edilen 3 göçmen tedavi edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.11.2019
YUNAN POLİSİ 3 GÖÇMENİ DARP ETTİ

Yunan hudut askerlerince darbedildikten sonra 'ye zorla gönderildiklerini iddia eden , ve uyruklu 3 düzensiz tedavi edildi.

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliği askerleri, Uzunköprü ilçesi Eskiköy yakınlarındaki askeri yasak bölgede darbedilmiş ve bitkin halde , ve uyruklu 3 düzensiz buldu.

'a geçmeleri sonrası yakalandıklarını ve Yunan askerlerinin kendilerini copla döverek Meriç Nehri üzerinden zorla 'ye gönderildiklerini ileri süren düzensiz göçmenler, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vücutlarının çeşitli yerlerinde darp izleri olduğu görülen göçmenlerden ikisinin kollarında kırık tespit edildi.

Hastanedeki tedavilerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilen düzensiz göçmenler, yaşadıklarını, tercüman aracılığıyla AA muhabirine anlattı.


Yunan polisi tarafından darp edilen 3 göçmen tedavi edildi YUNAN POLİSİ TARAFINDAN DARP EDİLEN 3 GÖÇMEN TEDAVİ EDİLDİ

Afganistanlı Omid Rezai (30), Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalıştığı sırada Yunan askerlerince yakalandığını, şiddetli şekilde dövülerek Türkiye'ye geri gönderildiğini belirtti.

İran uyruklu Bilal Rüstem de (24) işkence gördüğü Yunanistan'dan geri gönderildiği Türkiye'de kendisine çok iyi bakıldığını, tedavisinin sağlandığını ifade etti.

Iraklı Şadıman Kamil (17), Yunanistan'da 2 gün hapiste bekletildiğini, çocuk olduğunu söylemesine rağmen kendisine şiddet uygulandığını söyledi.

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