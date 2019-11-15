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İstanbul'da park halindeki halk otobüsü yandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.11.2019
PARK HALİNDEKİ HALK OTOBÜSÜ YANDI

'un ilçesinde park halindeyken yanmaya başlayan 34 HY 6736 plakalı halk otobüsü itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Yenikent Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı üzerinde park halindeki 34 HY 6736 plakalı, Otobüs AŞ'ye bağlı aracın motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, otobüste hasar meydana geldi.

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