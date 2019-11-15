Türkiye'yi derinden sarsan Emine Bulut cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesi

Kırıkkale'de eski eşi Fedai Varan tarafından vahşice katledilen Emine Bulut (38) davasında son dakika gelişmesi yaşandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ağırlaştırılmış müebbet cezası için istinaf mahkemesine başvurulduğunu bildirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Emine Bulut davasında ağırlaştırılmış müebbet cezası için istinaf mahkemesine başvurulduğunu açıkladı.







"VE HUKUKİ SÜREÇLERİN TÜMÜNÜN SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, "Bu noktada; tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği ve hepimizi derinden yaralayan Emine Bulut kardeşimizin davasının tüm süreçlerini hassasiyetle takip ettiğimizi söylemeliyim. bakanlık olarak 6284 kapsamında 100 bini aşkın davamız var. Sanığa verilen cezanın toplumun adalet duygusunu zedelemeyen, kamu vicdanını rahatlatan bir karar olması için; Gerekçeli kararın Bakanlığımıza mahkemece tebliğ edilmesinden sonra istinaf yoluna başvurarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle itiraz ettik. Hiçbir cezanın Emine kardeşimizi geri getirmeyeceğini biliyoruz. Ancak yasalar nezdindeki adalet anlayışı ile insanların vicdanındaki adalet anlayışı arasındaki mesafenin kapanması için bu itirazın yapılmasının zaruretine inanıyoruz. Şiddetin her türlüsü ile mücadelemizi Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımızla işbirliği içinde sürdüreceğimizi Ve hukuki süreçlerin tümünün sonuna kadar takipçisi olacağımızı bir kez daha kamuoyunun bilgilerine saygı ile sunuyorum" ifadelerine yer verdi.