Kartal'da raylara düşen yaşlı adam tren altında kaldı
Giriş Tarihi: 15.11.2019 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019
Kartal, Marmaray Atalar İstasyonu'nda başı dönen yaşlı adam raylara düştü. Trenle rayların arasına bacağı sıkışan adam hastaneye kaldırılırken, durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Olay saat 12.00 sıralarında Kartal Atalar'da bulunan Marmaray İstasyonu'nda meydana geldi. İddiaya göre durakta bekleyen 88 yaşındaki Nihat Giresunlu'nun başı dönünce dengesini kaybederek raylara düştü. Giresunlu'nun bacağı o sırada istasyona giren trenle rayların arasına sıkıştı. Tren kaza nedeniyle durdu.
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