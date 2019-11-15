Son dakika: Kayseri Valiliği zihinsel engelli öğrenciye şiddetle ilgili harekete geçti
Son dakika haberine göre Kayseri’de 75. Yıl İstikbal Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’nde oyuna alınmadığı için küsen zihinsel engelli bir öğrenciyi darp eden öğretmenler açığa alınırken, memur statüsünde olmayan personellerin de işten çıkarılma süreci başlatıldı.
Kayseri Valiliğinden olayla ilgili yapılan açıklamada "İlimiz Melikgazi bölgesinde bulunan 75. Yıl Rehabilitasyon Merkezi'nde meydana gelen olayla ilgili olarak, yöneticiler ve görevliler hakkında 4483 sayılı yasaya göre ön inceleme, 657 sayılı yasaya göre disiplin soruşturması başlatılmıştır. Ayrıca olaya karışan kamu görevlilerinin tamamı idari tedbir olarak açığa alınmış, memur statüsünde olmayanlar için işten çıkartılma süreci başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.
KAYSERİ'DE NE YAŞANDI?
Kayseri'de 75. Yıl İstikbal Rehabilitasyon Ve Aile Danışma Merkezi'nde çekildiği iddia edilen görüntüde, oyuna alınmadığı için küsen zihinsel engelli bir öğrenci, öğretmeni tarafından tekmelendikten sonra karga tulumba pencereden içeri alındı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Melikgazi ilçesinde bulunan 75. Yıl İstikbal Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde çekildiği iddia edilen görüntüde, zihinsel engelli bir öğrenci voleybol oynatılmadığı için küserek oturduğu yerden kalkmadı.
Öğretmenler ve görevliler, öğrenciyi ikna etmeye çalıştı ancak oyuna alınmadığı için küsen öğrenci bir türlü yerinden kalkmadı.
Bir görevlinin cebinden çıkardığı sigara paketini göstererek, "Bir sorunun varsa şunu iç" demesi ise öğretmenler ve görevlilerin kahkaha atmasına neden oldu.
KAFA ATTI
Bir öğretmenin 'Kalkıyor musun içeri?' diye sormasının ardından bir başka öğretmen ise yerdeki öğrenciye tekme vurarak, 'Kalkıyor musun kalkmıyor musun?' diye çıkıştı. Öğrenci ağlayarak, 'Beni oynatmıyorsunuz' deyince, tekme atan öğretmen, 'Oynatmıyorum, hoca benim oynatmıyorum' diyerek öğrenciye kafa attı.
Görevliler ve öğretmenler, kalkmayan öğrenciyi kollarından ve bacaklarından tutarak karga tulumba kaldırarak pencereden içeri aldı ve perdeyi kapattı.
Cep telefonu ile olayı görüntüleyen vatandaş ise, "Dövüyorlar çocuğu, halen içeriden ses geliyor" diyerek videoyu sonlandırdı.
Görüntünün ortaya çıkmasının ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri, konuyla ilgili olarak soruşturma başlatıldığını bildirdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Kayseri'de zihinsel engelli öğrenciye şiddet
- Şişli'de silahlı saldırı:1 ölü 1 yaralı
- O illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı...
- Yunan polisi 3 göçmeni darp etti
- Savaş alanına döndü! Taksim'de iki grup birbirine girdi
- Park halindeki halk otobüsü yandı
- Hobi için başladı bir yılda 200 bin TL kazandı
- Tüyler ürperten gerçek! Bilim insanları açıklayamıyor...
- Önce 32 dişini kaybetti şimdi de 'Delirten hastalığa' yakalandı
- Görenler dehşete düştü! Sirkte korkutan an...
- Son dakika: Kayseri Valiliği zihinsel engelli öğrenciye şiddetle ilgili harekete geçti
- Son dakika: HDP'li Savur, Derik ve Mazıdağı belediye başkanları gözaltına alındı
- Son dakika: Kuyum satışlarında taksit sayısı dörtten sekize çıkarıldı
- Son dakika: AB'den İngiltere hakkında flaş karar "İhlal süreci" başlatıldı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye İzlanda maçını tribünden izledi
- Son dakika: ABD'den Kamışlı kırsalına yeni askeri üs!
- Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlere ait bombalı araç ele geçirildi! İşte imha anı...
- Uluslararası Ceza Mahkemesinden Arakanlı Müslümanlar lehine flaş karar
- MHP'li Cemal Enginyurt'tan Berat Albayrak üzerinden yürütülen kirli algı operasyonuna sert tepki
- Son dakika: Başkan Erdoğan ABD'deki temaslarının ardından yurda döndü
- Bakan Murat Kurum'dan İBB tarafından Haliç'te iptal edilen arıtma tesisi hakkında açıklama
- Abraham Wagner'den kritik FETÖ, ABD ve Türkiye açıklaması!