Şişli'de silahlı saldırı:1 ölü 1  yaralı

Şişli'de, sokakta yürüyen iki kişiye, otomobilden ateş açıldı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılıp, tedavi altına alınan yaralılardan Arap uyruklu kişi hayatını kaybetti.

Olay, Esentepe Mahallesi Ecza Sokak'ta dün saat 22.00 sıralarında bir taksi durağının önünde meydana geldi. Sokakta yürüyen Nuri Ö. ve ismi öğrenilemeyen Arap uyruklu bir kişiye otomobilden ateş açıldı. Vücutlarının çeşitli yerlerine kurşunlar isabet eden Nuri Ö. ile Arap uyruklu kişi ağır yaralanarak yere yığıldı.