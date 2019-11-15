15 Kasım 2019, Cuma
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Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Kuvvetli yağış uyarısı! | 15 Kasım 2019 hava durumu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.11.2019
O İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT! METEOROLOJİ UYARDI...

2019 Cuma günü için Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Batı , , , , , ve çevreleri ile Mersin'in kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 15 Kasım 2019 Cuma hava durumu tahminleri...

tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta , 'nun güney ve batısı, Afyonkarahisar, , Adana, Mersin, Hatay, ve çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların ve Mersin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Batı 'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

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