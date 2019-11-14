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İstanbul'da sahilde engelli sandalyesinde denizi izlerken hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.11.2019 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019
SAHİLDE ŞOKE EDEN ÖLÜM!

'un ilçesinde sahil kesiminde sandalyede oturarak denizi seyreden engelli adam, bilinmeyen bir nedenle hayatını kaybetti. Adamın hayatını kaybettiğini bir süre sonra fark eden vatandaşlar şok yaşadı.

'de geçtiğimiz akşam, engelli olduğu öğrenilen yaşlı bir adam sahilde engelli sandalyesine oturup denizi izlemeye başladı. Yaşlı adam bu sırada bilinmeyen bir nedenle hayatını kaybetti.

BİR SÜRE SONRA FARK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşlar, sandalyede oturan adamın öldüğünü bir süre sonra fark edebildi. Durumu fark eden vatandaşlar yaşadıkları şoku atlattıktan sonra durumu polise bildirdi. Polis, şerit çekerek çevrede güvenlik önlemleri aldı. Yaşlı adamın cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.

"BİR ANDA ÖLDÜ"

Engelli adamın ölümüne tanık olan bir vatandaş, "Sandalyede oturuyordu, balık yakalıyordu. Yaşlıydı biraz, engelliydi. Bir anda öldü, polisler geldi zaten sonra" dedi.

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