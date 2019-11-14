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İstanbullular güne sisle uyandı!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.11.2019
İSTANBULLULAR GÜNE SİSLE UYANDI!

'da sabahın ilk ışıklarıyla etkili olan hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle 'nda etkili olan sis nedeniyle sürücüler uyarıldı.

'da sabahın ilk saatlerinde etkili olan hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle 'nda etkili olan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesinin oldukça düştüğü sis nedeniyle sürücüler tabelalarla sise karşı uyarıldı. Sisin Anadolu yakasında da yer yer etkili olduğu görüldü.

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