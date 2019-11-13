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Eşinin öldüğünü polis gelince fark etti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.11.2019 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019
EŞİNİN ÖLDÜĞÜNÜ POLİS GELİNCE FARK ETTİ

'da yerleşik yaşayan ve hastası olan 74 yaşındaki Alman Hundsdorfer Reinholdhilmar, hayatını kaybetti. 51 yaşındaki Sylva Waltraud Umissky'nin, eşinin uyuduğunu düşünerek, üzerini çarşafla örtüp, 2 gün cansız bedeniyle kaldığı ortaya çıktı.

Alanya ilçesine bağlı Oba Mahallesi'nde yerleşik yaşayan Alman Hundsdorfer Reinholdhilmar ve Sylva Waltraud Umissky'nin bir süredir evden çıkmaması üzerine şüphelenen komşuları, polise haber verdi.

İhbarla gelen ve savcılık izniyle eve giren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, oturma odasında yatan Hundsdorfer Reinholdhilmar ve Sylva Waltraud Umıssky ile karşılaştı. Yapılan kontrolde, Hundsdorfer Reinholdhilmar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Sylva Waltraud Umissky ise bu sırada uyandı. Hundsdorfer Reinholdhilmar'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

"ÜŞÜMESİN DİYE ÜZERİNİ ÖRTTÜM"

Cenaze aracıyla Antalya'ya gelen Sylva Waltraud Umissky, hastası eşinin sürekli uyuduğunu belirterek, "Hastalığı yüzünden devamlı uyuduğu için onu yine uyuyor sanmıştım. Bu yüzden üşümesin, diye üzerine çarşaf örttüm. 2 gün son sonunda eve polisler geldi, eşim ölmüş" dedi.

Hundsdorfer Reinholdhilmar'ın cansız bedeni, otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Alanya'ya götürüldü.

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