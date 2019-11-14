14 Kasım 2019, Perşembe
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Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Kuvvetli yağış uyarısı! | 14 Kasım 2019 hava durumu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.11.2019
METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI GELDİ!

2019 Perşembe günü için Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın güney ve batısı, Ege, , , , , , ve çevreleri ile 'in kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 14 Kasım 2019 Perşembe hava durumu tahminleri...

tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın güney ve batısı, Ege, , , , , , ve çevreleri ile 'in kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Aydın'ın batısı (Söke, Kuşadası, Didim), il geneli, 'nın batı kıyı ilçelerinde ( Kaş, Kale, Finike, Kumluca ve Kemer) kuvvetli, Muğla'nın , Ula, Köyceğiz ve Datça ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı 'in iç kesimleri ve Orta Karadeniz'de yer yer pus ve sis bekleniyor.

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