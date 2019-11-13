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Antalya'da iki aile arasında silahlı çatışma: 5 yaralı, 4 gözaltı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.11.2019
İKİ AİLE ARASINDA SİLAHLAR KONUŞTU!

Gelen son dakika bilgisine göre; 'da iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi 455 Sokak'ta meydana geldi. İki ailenin bireyleri arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

ÇEŞİTLİ YERLERİNDEN YARALANDILAR

Kavga sırasında K. pompalı tüfekle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Meltem , Ertuğrul Çalı, Tahsin Çalı, Müjgan Çalı ve Alev Kocabıyıkoğlu çeşitli yerlerinden yaralandı.



POLİS UZUN UĞRAŞ VERDİ

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, polis ekipleri ise tarafları sakinleştirmek için uzun süre uğraş verdi.

4 KİŞİYE GÖZALTI

Kavgada yaralanan 5 kişi tedavilerinin yapılması için hastaneye götürüldü. Polis, Ertuğrul K.'nin yanı sıra gözaltına alınan adı açıklanmayan 3 kişiyi polis merkezine götürdü.

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