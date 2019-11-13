POMEM 26. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak? POMEM mülakat yerleri belli oldu mu?

26. Dönem POMEM mülakat yerleri açıklandı mı? sorusuna, arama motorundan yanıt aranıyor. Ardından polis olmak isteyen on binlerce aday gözlerini 26.Dönem POMEM başvuru sonuçlarına çevirdi. Ekim ayında sona eren başvuruların ardından Polis Akademisi'nden sonuçları için açıklama bekleniyor. Başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından Polis Akademisi tarafından Fiziki Yeterlilik Sınavı hakkında duyuru yayımlayacak ve adaylara parkur ile ilgili detayları paylaşacak. Peki POMEM mülakat yerleri belli oldu mu? PA 26.Dönem POMEM başvuru sonuçları açıklandı mı?

POMEM 26. dönem başvuruları sona erdi ve şimdi POMEM sonuçları için gözler sonuç ekranına çevrildi. Peki, 26. Dönem POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, POMEM 7 bin polis alımı hakkında merak edilen detaylar…

POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

POMEM için Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi sitesine yapanlar şimdi heyecanla 26. dönem POMEM sonuçlarını bekliyor. POMEM sonuçları için Polis Akademisi Başkanlığı sonuç tarihini duyurmadı ancak sonuçların ilerleyen haftalarda açıklanması bekleniyor. POMEM sonuçları ilerleyen günlerde pa.edu.tr'de yayınlanacak.

POMEM MÜLAKAT YERLERİ BELLİ OLDU MU?

POMEM mülakat tarihleri belli olurken mülakat yerleri henüz açıklanmadı. 26.Dönem POMEM sözlü mülakatları 18 Kasım -10 Aralık 2019 tarihleri arasında yapılacak. 24 Kasım,1 Aralık ve 8 Aralık tarihlerinde mülakat olmayacak. Başvuru yapan binlerce aday ''31'' farklı başvuru ve sınav merkezinde ter dökecek. Adayların mülakata katılacağı tarih ve sınav merkezleri birkaç gün içerisinde polis akademisinin resmi sitesi olan www.pa.edu.tr adresinden duyurulacak.

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POMEM POLİS ALIMI DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Polis Akademisi Başkanlığından Polis Memuru olarak görev almak isteyen adaylar tüm sınavlardan başarılı olmaları gereklidir. Ayrıca POMEM kapsamında eğitimini tamamlayan ve tüm sınavlardan başarılı olan adayların Polisliğe ataması yapılacaktır. Adayların 26. Dönem POMEM'e katılabilmeleri için KPSS, Fiziki Yeterlilik Sınavı puanı ve Mülakat Sınavı puanı toplamı alınarak değerlendirme yapılacak.

Bu kapsamda, Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.