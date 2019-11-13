6,5 yaşındaki Mustafa Kemal, annesinin cenaze namazında saf tuttu

Burdur, Bucak ilçesinde hastane nöbetinin ardından Antalya'ya dönerken, geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden hemşire Özlem Süzer, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Mustafa Kemal Süzer (6,5) annesinin cenaze namazında saf tuttu.

Bucak Devlet Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan Özlem Süzer, dün sabah nöbet bitiminde, 07 D 9532 plakalı otomobiliyle Antalya'ya doğru yola çıktı. Antalya- Burdur yolunun Çubukbeli mevkisinde, saat 09.30 sıralarında, Süzer'in kontrolünden çıkıp, taklalar atan otomobili, yol kenarına savruldu. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ambulansla hastaneye götürdüğü Süzer, yolda yaşamını yitirdi.