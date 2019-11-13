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6,5 yaşındaki Mustafa Kemal, annesinin cenaze namazında saf tuttu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.11.2019 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019
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Burdur, Bucak ilçesinde hastane nöbetinin ardından 'ya dönerken, geçirdiği sonucu hayatını kaybeden hemşire , gözyaşlarıyla toprağa verildi. Süzer (6,5) annesinin cenaze namazında saf tuttu.

'nde hemşire olarak görev yapan , dün sabah nöbet bitiminde, 07 D 9532 plakalı otomobiliyle 'ya doğru yola çıktı. Antalya- Burdur yolunun Çubukbeli mevkisinde, saat 09.30 sıralarında, Süzer'in kontrolünden çıkıp, taklalar atan otomobili, yol kenarına savruldu. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ambulansla hastaneye götürdüğü Süzer, yolda yaşamını yitirdi.

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