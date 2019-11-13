Tekirdağ Çerkezköy'deki şoke eden olay! Sultan'ın babası ve ağabeyi adliyede...

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde evden kaçtıktan sonra babası Okan K.'nin (45), bulduğu ve otomobil içinde 2 kurşunla öldürülen Sultan K. (18) cinayetinde, olayla ilgili çelişkili ifadeler veren baba ile cinayet sırasında olay yerinde olduğu iddia edilen ağabeyi Oktay K., polisteki soruşturmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Çerkezköy'deki fabrikada işçi olarak çalışan Okan K.'nin kızı Sultan K., iddiaya göre, bir süre önce evden kaçtı. Okan K., ilçe dışında bulduğu kızını dün akşam saatlerinde kiraladığı otomobille alıp, Çerkezköy'e getirdi. Önceki gün saat 20.00 sıralarında ilçenin Kuşbahçe mevkinde baba-kız, araç içinde, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Bu sırada Sultan K. babasına, Sen yarın işe git, ben yine kaçacağım dedi.







Bunun üzerine Okan K., yanında bulunan tabancayla kızına 2 el ateş etti. Ağır yaralanan Sultan K., babası tarafından aynı araçla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Başı ile boynuna 2 kurşun isabet eden Sultan K., doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Hastane polisi ise acil servis önünde, üzerinde tabanca bulunan Okan K.'yi gözaltına aldı. Otomobilde, polis ekiplerinin detaylı incelemesi sonucu 2 boş kovan buldu.







AĞABEYİN DE OLAY YERİNDE OLDUĞU BELİRLENDİ



Olayın ardından polisin gözaltına aldığı baba Okan K., emniyette verdiği ifadede kızının kendisine bir daha kaçacağını söylemesi üzerine sinirlerine hakim olamayıp vurduğunu söylediği öğrenildi. Ancak savcının aldığı ifadelerde çelişkiler olması üzerine soruşturma genişletildi. Yapılan araştırmada Sultan K.'nin ağabeyi Oktay K.'nin HTS kayıtlarının incelemesinde cinayetin işlendiği saatte olay yerinde bulunduğunun tespit edilmesi üzerine gözaltına alındı.



Baba ile oğul, emniyetteki soruşturmalarının ardından elleri kelepçeli şekilde adliyeye sevk edildi. Öldürülen Sultan K.'nin ise İstanbul Adlı Tıp Kurumu'ndaki işlemleri sürüyor. Kaynak: DHA



